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انت الان تتابع اعتباراً من اليوم .. "كفاءة الطاقة" تبث رسائل توعوية لسائقي المركبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
بدأ اليوم المركز السعودي لكفاءة الطاقة بث رسائل توعوية متعددة عن سلوكيات ترشيد استهلاك الطاقة في السيارات والإطارات بهدف توعية المستهلكين بشأن أهمية ودلالات بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات، وتوعيتهم بسلوكيات القيادة المثلى التي تسهم في خفض استهلاك الوقود، فضلاً عن بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات، والسلوكيات الواجب اتباعها عند شراء واستخدام إطارات السيارات بحيث تضمن توفير الطاقة.
وتؤكد رسائل الحملة الرئيسة أهمية شراء المركبة ذات المستوى الأخضر في بطاقة اقتصاد الوقود باعتبارها تقلل استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 55 % مقارنة بالمستوى الأحمر، وكذلك التركيز على المستوى الأخضر عند شراء إطارات المركبة؛ فضلاً عن بعض الرسائل التوعوية التي تشمل مرحلة ما بعد الشراء للسيارات والإطارات.
ويستهدف المركز وصول رسائله التوعوية إلى أكبر شريحة من الجمهور، ومن ضمن هذه الشرائح النساء اللاتي تم تخصيص رسائل عديدة لهن للمرة الأولى، حيث تم استخدام أساليب ورسائل توعوية بالغة الوضوح، معتمدةً في صياغتها على أسهل الأساليب وأكثرها انتشاراً.
ويستخدم المركز السبل كافة لإيصال هذه الرسائل للمستهدفين وذلك عبر استخدام الصحف الورقية والإلكترونية، ولوحات الطرق، ومن خلال أبرز القنوات الفضائية والإذاعية، مع التركيز على استخدام شبكات التواصل المجتمعي، والمواقع الشهيرة على شبكة الإنترنت.
اعتباراً من اليوم .. "كفاءة الطاقة" تبث رسائل توعوية لسائقي المركباتعيسى الحربي الخليج 365 2018-12-02
بدأ اليوم المركز السعودي لكفاءة الطاقة بث رسائل توعوية متعددة عن سلوكيات ترشيد استهلاك الطاقة في السيارات والإطارات بهدف توعية المستهلكين بشأن أهمية ودلالات بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات، وتوعيتهم بسلوكيات القيادة المثلى التي تسهم في خفض استهلاك الوقود، فضلاً عن بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات، والسلوكيات الواجب اتباعها عند شراء واستخدام إطارات السيارات بحيث تضمن توفير الطاقة.
وتؤكد رسائل الحملة الرئيسة أهمية شراء المركبة ذات المستوى الأخضر في بطاقة اقتصاد الوقود باعتبارها تقلل استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 55 % مقارنة بالمستوى الأحمر، وكذلك التركيز على المستوى الأخضر عند شراء إطارات المركبة؛ فضلاً عن بعض الرسائل التوعوية التي تشمل مرحلة ما بعد الشراء للسيارات والإطارات.
ويستهدف المركز وصول رسائله التوعوية إلى أكبر شريحة من الجمهور، ومن ضمن هذه الشرائح النساء اللاتي تم تخصيص رسائل عديدة لهن للمرة الأولى، حيث تم استخدام أساليب ورسائل توعوية بالغة الوضوح، معتمدةً في صياغتها على أسهل الأساليب وأكثرها انتشاراً.
ويستخدم المركز السبل كافة لإيصال هذه الرسائل للمستهدفين وذلك عبر استخدام الصحف الورقية والإلكترونية، ولوحات الطرق، ومن خلال أبرز القنوات الفضائية والإذاعية، مع التركيز على استخدام شبكات التواصل المجتمعي، والمواقع الشهيرة على شبكة الإنترنت.
02 ديسمبر 2018 - 24 ربيع الأول 1440
12:52 PM
تتضمن معلومات تفيد في خفض استهلاك الطاقة وعدداً من الإرشادات
بدأ اليوم المركز السعودي لكفاءة الطاقة بث رسائل توعوية متعددة عن سلوكيات ترشيد استهلاك الطاقة في السيارات والإطارات بهدف توعية المستهلكين بشأن أهمية ودلالات بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات، وتوعيتهم بسلوكيات القيادة المثلى التي تسهم في خفض استهلاك الوقود، فضلاً عن بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات، والسلوكيات الواجب اتباعها عند شراء واستخدام إطارات السيارات بحيث تضمن توفير الطاقة.
وتؤكد رسائل الحملة الرئيسة أهمية شراء المركبة ذات المستوى الأخضر في بطاقة اقتصاد الوقود باعتبارها تقلل استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 55 % مقارنة بالمستوى الأحمر، وكذلك التركيز على المستوى الأخضر عند شراء إطارات المركبة؛ فضلاً عن بعض الرسائل التوعوية التي تشمل مرحلة ما بعد الشراء للسيارات والإطارات.
ويستهدف المركز وصول رسائله التوعوية إلى أكبر شريحة من الجمهور، ومن ضمن هذه الشرائح النساء اللاتي تم تخصيص رسائل عديدة لهن للمرة الأولى، حيث تم استخدام أساليب ورسائل توعوية بالغة الوضوح، معتمدةً في صياغتها على أسهل الأساليب وأكثرها انتشاراً.
ويستخدم المركز السبل كافة لإيصال هذه الرسائل للمستهدفين وذلك عبر استخدام الصحف الورقية والإلكترونية، ولوحات الطرق، ومن خلال أبرز القنوات الفضائية والإذاعية، مع التركيز على استخدام شبكات التواصل المجتمعي، والمواقع الشهيرة على شبكة الإنترنت.
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المصدر : الخليج 365
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