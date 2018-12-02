غداً.. افتتاح "معرض انطلاقتي 4" بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة

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محمد بن مسعود - الدمام - يُفتتح غداً الاثنين معرضُ "انطلاقتي الرابع"، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2018، بتنظيم من إدارة التربية الخاصة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بمركز "حياة مول" التجاري بالرياض من 3 إلى 6 ديسمبر 2018.
وتسعى "تعليم الرياض" من خلال هذه الفعالية، إلى إيصال رسالتها؛ وهي تمكين ذوي الإعاقة من عرض إنتاجهم الإبداعي التعبيري عن أعمالهم وأفكارهم، وتبنيها في ظل بيئة محفزة وإبراز مواهبهم وتنميتها ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع.
وتهدف كذلك إلى المساهمة في التنشئة الشاملة والتكوين المتكامل لشخصية الفرد ذي الإعاقة، إضافة إلى بث الوعي لدى شرائح المجتمع عن الإعاقة وقدرات ذويها، والارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة والسعي لتطويرها.
يشار إلى أن المعرض يضم فترتين؛ الفترة الصباحية من الساعة 8- 11، والفترة المسائية من 4م- 10م، وقد تم تخصيص الهاشتاق التالي للفعالية: #انطلاقتي4_للتربية_الخاصة.
غداً.. افتتاح "معرض انطلاقتي 4" بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-02
يُفتتح غداً الاثنين معرضُ "انطلاقتي الرابع"، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2018، بتنظيم من إدارة التربية الخاصة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بمركز "حياة مول" التجاري بالرياض من 3 إلى 6 ديسمبر 2018.
وتسعى "تعليم الرياض" من خلال هذه الفعالية، إلى إيصال رسالتها؛ وهي تمكين ذوي الإعاقة من عرض إنتاجهم الإبداعي التعبيري عن أعمالهم وأفكارهم، وتبنيها في ظل بيئة محفزة وإبراز مواهبهم وتنميتها ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع.
وتهدف كذلك إلى المساهمة في التنشئة الشاملة والتكوين المتكامل لشخصية الفرد ذي الإعاقة، إضافة إلى بث الوعي لدى شرائح المجتمع عن الإعاقة وقدرات ذويها، والارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة والسعي لتطويرها.
يشار إلى أن المعرض يضم فترتين؛ الفترة الصباحية من الساعة 8- 11، والفترة المسائية من 4م- 10م، وقد تم تخصيص الهاشتاق التالي للفعالية: #انطلاقتي4_للتربية_الخاصة.
02 ديسمبر 2018 - 24 ربيع الأول 1440
12:52 PM
يُفتتح غداً الاثنين معرضُ "انطلاقتي الرابع"، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2018، بتنظيم من إدارة التربية الخاصة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بمركز "حياة مول" التجاري بالرياض من 3 إلى 6 ديسمبر 2018.
وتسعى "تعليم الرياض" من خلال هذه الفعالية، إلى إيصال رسالتها؛ وهي تمكين ذوي الإعاقة من عرض إنتاجهم الإبداعي التعبيري عن أعمالهم وأفكارهم، وتبنيها في ظل بيئة محفزة وإبراز مواهبهم وتنميتها ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع.
وتهدف كذلك إلى المساهمة في التنشئة الشاملة والتكوين المتكامل لشخصية الفرد ذي الإعاقة، إضافة إلى بث الوعي لدى شرائح المجتمع عن الإعاقة وقدرات ذويها، والارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة والسعي لتطويرها.
يشار إلى أن المعرض يضم فترتين؛ الفترة الصباحية من الساعة 8- 11، والفترة المسائية من 4م- 10م، وقد تم تخصيص الهاشتاق التالي للفعالية: #انطلاقتي4_للتربية_الخاصة.
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المصدر : الخليج 365
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