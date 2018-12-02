تصادم مركبات عدة بالقنفذة يُسفر عن حالة وفاة و8 إصابات

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لقي شخص مصرعه وأُصيب ثمانٍ آخرون إثر حادث مروري وقع بين مركبات عدة بالقنفذة مساء أمس.
تفصيلاً؛ تلفت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدّسة عند الساعة ٩:٤٣ من مساء أمس السبت بلاغاً من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم متعدّد في القنفذة، وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 3 فرق إسعافية، أوضح ذلك المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدّسة عبد العزيز بادومان؛ مؤكداً أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود حالة وفاة و٨ إصابات، فيما تمّ تقديم العناية الإسعافية للمصابين، حيث نقلت 4 حالات إلى مستشفى القنفذة العام، بينما رفضت الحالات الأخرى النقل.
تصادم مركبات عدة بالقنفذة يُسفر عن حالة وفاة و8 إصاباتعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2018-12-02
لقي شخص مصرعه وأُصيب ثمانٍ آخرون إثر حادث مروري وقع بين مركبات عدة بالقنفذة مساء أمس.
تفصيلاً؛ تلفت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدّسة عند الساعة ٩:٤٣ من مساء أمس السبت بلاغاً من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم متعدّد في القنفذة، وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 3 فرق إسعافية، أوضح ذلك المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدّسة عبد العزيز بادومان؛ مؤكداً أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود حالة وفاة و٨ إصابات، فيما تمّ تقديم العناية الإسعافية للمصابين، حيث نقلت 4 حالات إلى مستشفى القنفذة العام، بينما رفضت الحالات الأخرى النقل.
02 ديسمبر 2018 - 24 ربيع الأول 1440
12:35 PM
باشرته فرق الهلال الأحمر ونقلت 4 حالات إلى المستشفى العام
لقي شخص مصرعه وأُصيب ثمانٍ آخرون إثر حادث مروري وقع بين مركبات عدة بالقنفذة مساء أمس.
تفصيلاً؛ تلفت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدّسة عند الساعة ٩:٤٣ من مساء أمس السبت بلاغاً من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم متعدّد في القنفذة، وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 3 فرق إسعافية، أوضح ذلك المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدّسة عبد العزيز بادومان؛ مؤكداً أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود حالة وفاة و٨ إصابات، فيما تمّ تقديم العناية الإسعافية للمصابين، حيث نقلت 4 حالات إلى مستشفى القنفذة العام، بينما رفضت الحالات الأخرى النقل.
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المصدر : الخليج 365
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