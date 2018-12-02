السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يستقبل رئيس جمعية أهل الحديث المركزية بباكستان



الرياض 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واس

استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بمقر الوزارة اليوم، الرئيس العام لجمعية أهل الحديث المركزية عضو مجلس الشيوخ بباكستان البروفسور ساجد مير، الذي يزور المملكة حالياً.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتعلق بالعمل الإسلامي، وخدمة الدعوة إلى الله على منهج الكتاب والسنة وسلف الأمة.

// انتهى //

13:50ت م

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الرياض 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واساستقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بمقر الوزارة اليوم، الرئيس العام لجمعية أهل الحديث المركزية عضو مجلس الشيوخ بباكستان البروفسور ساجد مير، الذي يزور المملكة حالياً.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتعلق بالعمل الإسلامي، وخدمة الدعوة إلى الله على منهج الكتاب والسنة وسلف الأمة.// انتهى //13:50ت م0082

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