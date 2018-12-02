السعودية اليوم / " الضمان الصحي " يختتم مشاركته في المؤتمر الخليجي للتأمين



المنامة 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واس

اختتم مجلس الضمان الصحي التعاوني مشاركته في أعمال المؤتمر والمعرض الخليجي الأول للضمان الصحي الذي انعقد برعاية صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين وذلك بمركز عيسى الثقافي بالعاصمة المنامة ، بعنوان "تطوير النظام الصحي .. الرؤية الخليجية تجاه تطبيق الضمان الصحي"؛ ونظمه المجلس الأعلى للصحة بالبحرين .

وبين الأمين العام للمجلس محمد بن سليمان الحسين، أن المجلس شارك بإحدى جلسات المؤتمر استعرض خلالها تجربة المجلس في تطبيقات المجلس الرقمية لخدمة القطاع كأحد ركائز التحول في تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية على الأخص المقدمة لشركات التأمين ومقدمي الخدمة والمؤمن لهم وكذلك استعرض نظام CRM وما نتج عنه من مساهمة خدمية تعد مميزة وفي وقت قياسي استفاد منها ما يربو على 11 مليون مؤمن له.

وأعرب الحسين عن ارتياحه لمداولات المؤتمر الذي ضم عدداً من الخبراء في قطاعي الصحة والتأمين من داخل المنطقة العربية ومن خارجها، أثروا النقاش في إستراتيجيات تطبيق أنظمة التأمين الصحي، إضافة إلى تبادل الأفكار والمعارف والخبرات، والاستفادة من خبرات البلدان في تغيير الإدارة في الإصلاحات الصحية في دول

إلى ذلك أسهم المجلس ممثلاً في أمانته العامة في الفعاليات المصاحبة للمؤتمر بجناح تعريفي تم تدعيمه بأحدث الإصدارات التوعوية من مطبوعاتٍ ومنشوراتٍ ومواد تسجيلية، سمعية ومرئية، قدمت خلاله المعلومات عن نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة والتعريف بقنوات الاتصال بالمجلس بالإضافة إلى الرد على الاستفسارات.

// انتهى //

13:50ت م

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المنامة 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واساختتم مجلس الضمان الصحي التعاوني مشاركته في أعمال المؤتمر والمعرض الخليجي الأول للضمان الصحي الذي انعقد برعاية صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين وذلك بمركز عيسى الثقافي بالعاصمة المنامة ، بعنوان "تطوير النظام الصحي .. الرؤية الخليجية تجاه تطبيق الضمان الصحي"؛ ونظمه المجلس الأعلى للصحة بالبحرين .وبين الأمين العام للمجلس محمد بن سليمان الحسين، أن المجلس شارك بإحدى جلسات المؤتمر استعرض خلالها تجربة المجلس في تطبيقات المجلس الرقمية لخدمة القطاع كأحد ركائز التحول في تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية على الأخص المقدمة لشركات التأمين ومقدمي الخدمة والمؤمن لهم وكذلك استعرض نظام CRM وما نتج عنه من مساهمة خدمية تعد مميزة وفي وقت قياسي استفاد منها ما يربو على 11 مليون مؤمن له.وأعرب الحسين عن ارتياحه لمداولات المؤتمر الذي ضم عدداً من الخبراء في قطاعي الصحة والتأمين من داخل المنطقة العربية ومن خارجها، أثروا النقاش في إستراتيجيات تطبيق أنظمة التأمين الصحي، إضافة إلى تبادل الأفكار والمعارف والخبرات، والاستفادة من خبرات البلدان في تغيير الإدارة في الإصلاحات الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى ذلك أسهم المجلس ممثلاً في أمانته العامة في الفعاليات المصاحبة للمؤتمر بجناح تعريفي تم تدعيمه بأحدث الإصدارات التوعوية من مطبوعاتٍ ومنشوراتٍ ومواد تسجيلية، سمعية ومرئية، قدمت خلاله المعلومات عن نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة والتعريف بقنوات الاتصال بالمجلس بالإضافة إلى الرد على الاستفسارات.// انتهى //13:50ت م0081

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