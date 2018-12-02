السعودية اليوم / الأمير سلطان بن سلمان يلتقي سفيرة بلجيكا لدى المملكة



الرياض 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مقر الهيئة بالرياض اليوم، سفيرة مملكة بلجيكا لدى المملكة دومينيك مينور.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين البلدين.

// انتهى //

13:41ت م

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الرياض 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مقر الهيئة بالرياض اليوم، سفيرة مملكة بلجيكا لدى المملكة دومينيك مينور.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين البلدين.// انتهى //13:41ت م0079

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