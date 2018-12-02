السعودية اليوم / أمير الباحة يستقبل رئيس وأعضاء لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة

‏الباحة 23 ربيع الأول 1440هـ الموافق 02 ديسمبر 2018م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله - على أن يكون المجتمع السعودي مجتمعاً متحاباً، ونابذاً لعوامل الفرقة والشحناء ، منوهاً سموه بالدور الرائد للجنة إصلاح ذات البين في المنطقة في حل الكثير من قضايا المجتمع الواردة إليها .جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم , رئيس لجنة إصلاح ذات البين بمنطقة الباحة سعيد بن محمد مخايش وأعضاء اللجنة المشكّلة حديثاً ، حيث بارك سموه تشكيل اللجنة بالمنطقة , مشيداً بالعمل الجليل الذي تؤديه اللجنة في السعي للإصلاح والعفو، مؤكداً أن جميع الجهات الحكومية المعنية بعمل اللجنة في خدمة أهدافها السامية والتعامل مع القضايا بالرفق واللين.من جانبه أوضح رئيس اللجنة التنفيذية لإصلاح ذات البين بالمنطقة مستشار سمو أمير المنطقة سعيد بن محمد مخايش ، أن اللجنة ستعمل بكل طاقتها لخدمة المجتمع والعمل على حل القضايا والإصلاح بين جميع الأطراف بما يتوافق مع توجيهات سمو أمير المنطقة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والاجتماعية والمحاكم وجميع الإدارات الحكومية بالمنطقة .حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري .// انتهى //13:40ت م0078