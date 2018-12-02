السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعاً لمناقشة القانون المسمّى بـ"قانون الدولة القومية للشعب اليهودي" الأربعاء القادم

عام / منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعاً لمناقشة القانون المسمّى بـ"قانون الدولة القومية للشعب اليهودي" الأربعاء القادم

جدة 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واس

تعقد منظمة التعاون الإسلامي بناءً على طلب المملكة العربية

ويأتي انعقاد الاجتماع لاتخاذ موقف إسلامي موحد حيال هذا القانون العنصري الإسرائيلي الذي يمثل امتداداً وتكريساً للفكر الاستيطاني الإسرائيلي ومحاولة لشرعنة سياسات الاحتلال القائمة على التهويد، والتطهير العرقي، وإنكار وجود الشعب الفلسطيني وهويته وتاريخه وحقوقه المشروعة، ويشكل انتهاكاً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي وقوانينه ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.

// انتهى //

13:39ت م

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جدة 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واستعقد منظمة التعاون الإسلامي بناءً على طلب المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء القادم في جدة ، اجتماعاً على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة القانون العنصري الإسرائيلي المسمّى بـ "قانون الدولة القومية للشعب اليهودي" وأثره على الحقوق السياسية والتاريخية للشعب الفلسطيني.ويأتي انعقاد الاجتماع لاتخاذ موقف إسلامي موحد حيال هذا القانون العنصري الإسرائيلي الذي يمثل امتداداً وتكريساً للفكر الاستيطاني الإسرائيلي ومحاولة لشرعنة سياسات الاحتلال القائمة على التهويد، والتطهير العرقي، وإنكار وجود الشعب الفلسطيني وهويته وتاريخه وحقوقه المشروعة، ويشكل انتهاكاً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي وقوانينه ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.// انتهى //13:39ت م0077

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