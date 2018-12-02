اقتصادي / بورصة الكويت تستهل تعاملات ديسمبر على ارتفاع المؤشر العام 6ر1 نقطة

الكويت 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واساستهلت بورصة الكويت تعاملات شهر ديسمبر الأحد، على ارتفاع المؤشر العام 6ر1 نقطة ليبلغ مستوى 9ر5110 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 03ر0 في المئة.وبلغت كميات تداولات المؤشر 77ر77 مليون سهم تمت من خلال 3285 صفقة نقدية بقيمة 2ر11 مليون دينار كويتي (نحو 96ر36 مليون دولار أمريكي).وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر4 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر4734 نقطة وبنسبة ارتفاع 10ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 13ر54 مليون سهم تمت عبر 1968 صفقة نقدية بقيمة 8ر2 مليون دينار (نحو 2ر9 مليون دولار). كما انخفض مؤشر السوق الأول 05ر0 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر5317 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر23 مليون سهم تمت عبر 1317 صفقة بقيمة4ر8 مليون دينار (نحو 72ر27 مليون دولار).// انتهى //13:21ت م0073