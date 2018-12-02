السعودية | اجتماع في الشورى يبحث مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اجتماع في الشورى يبحث مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:15 مساءً, 2 ديسمبر 2018 م
المناطق - الرياض
استقبل ءرئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمكتبه بمقر المجلس بالرياض, معالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان وعدد من المختصين في الصندوق.
ورحب ءرئيس المجلس بمعالي المشرف على الصندوق والوفد المرافق له, مؤكداً الدور التكاملي بين مجلس الشورى والجهات الحكومية لتحقيق تطلعات ولاة الأمر –حفظهم الله-.
وقد عقد أعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل اجتماعاً بالمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ومنسوبي الصندوق.
وبحث الاجتماع مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة، وقدم أعضاء اللجنة العديد من الاستفسارات حول المشروع، حيث أجاب مسؤولو الصندوق على أسئلة أعضاء اللجنة.
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