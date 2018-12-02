السعودية | الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن محافظ القدس و 9 من كوادر حركة فتح

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:55 مساءً, 2 ديسمبر 2018 م

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، الإفراج عن محافظ القدس عدنان غيث، و 9 من نشطاء وكوادر حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” الذين تم اعتقالهم قبل عدة أيام.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن محكمة الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، قررت الإفراج عن المحافظ غيث، الذي اعتقل قبل أكثر من أسبوع من منزله ببلدة سلوان في القدس.

كما قررت الإفراج عن تسعة من نشطاء وكوادر حركة “فتح” بشرط عدم دخول الضفة الغربية لمدة أسبوعين، ودفع كفالة نقدية.