شكرا لقرائتكم خبر عن العدل: لجنة «مُلكية» أنهت 379 شكوى إلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

كشفت لجنة أخطاء تسجيل الملكية "مُلكية" المختصة باستقبال الشكاوى والاعتراضات على أعمال كتابات العدل والبلديات، عن استقبالها نحو 379 شكوى عبر موقعها www.mulkia.gov.sa، خلال الأشهر الأربعة الماضية، أي منذ بدء أعمال اللجنة.

وتتكون اللجنة المشتركة من وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية من أعضاء متخصصين في أعمال تسجيل الملكية، وتتمتع باستقلالية تامة عن الوزارتين، ويتمثل اختصاص هذه اللجنة المشتركة في استقبال شكاوى المستفيدين واعتراضاتهم على أعمال كتابات العدل والبلديات بما يخص إجراءات تسجيل الملكية بكل ما يتعلق بأملاكهم العقارية (أراض، منازل، مخططات، مزارع، عمائر ..الخ) على مستوى المملكة.

وتنوعت الشكاوى الواردة للجنة ما بين فقدان معاملة أو إجراء خاطئ من الجهة أو تأخير منهم، أو تضرر بإيقاف مخطط، أو امتناع عن إجراء وغيرها من الشكاوى، ويتم توجيه المراجع والجهة للإجراء الصحيح لإنهاء المشكلة ومنع تكرارها مستقبلاً، ويتم توجيه المراجع إلى تقديم صحيفة دعوى فيما لو استلزم الأمر طلب تعويض أو فض نزاع بين الأفراد فيما بينهم أو مع الجهات الحكومية مع توضيح المسوغات لذلك.

ويشتمل موقع لجنة "مُلكية" www.mulkia.gov.sa على أيقونتين رئيسيتين لتقديم طلبات الشكاوى، الأولى لـ"تقديم الاعتراض" والثانية لـ"متابعة الاعتراض"، كما تم دعم واجهة الموقع مؤخرًا باللغة الإنجليزية.