شكرا لقرائتكم قبل وصول ولي العهد .. الجبير في #موريتانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وصل وزير الخارجية عادل الجبير إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط قبل وصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في زيارته التاريخية إلى موريتانيا اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع إلى موريتانيا اليوم قادماً من الأرجنتين بعد مشاركته في قمة قادة مجموعة العشرين.

وتأتي هذه الزيارة المهمة لولي العهد لتعزيز روابط الأخوة مع الشقيقة موريتانيا، ودعم مسيرة التنمية في البلاد، والتي تعد أول زيارة تاريخية لزعيم سعودي منذ زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله في السبعينيات.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.