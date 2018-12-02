شكرا لقرائتكم صور.. بلدية #بارق تبدأ تنفيذ ممشى القرية التراثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - بدأت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم المشاريع في تنفيذ إنشاء مشروع ممشى القرية التراثية بجبال جنوب المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية بارق أحمد بن عوض البارقي أنه بتوجيه ودعم ومتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بدأ قسم المشاريع بتنفيذ مشروع ممشى القرية التراثية وهو الأول من نوعه في محافظة بارق بطراز معماري حديث.

وأشار “البارقي” إلى أن الممشى بطول يزيد عن 400 متر وبمساحة إجمالية تتجاوز 65000 متر مربع، مضيفاً أنه سيتم تدشينه قريباً بمشيئة الله مع تفعيل القرية التراثية ببعض الفعاليات المصاحبة لها ضمن مهرجان بارق الشتوي الذي سيتم الإعلان عنه في الأيام المقبلة.

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