شكرا لقرائتكم تقلبات جوية على منطقة عسير تستمر حتى هذا الموعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، تقلبات جوية على منطقة عسير، تبدأ عصر اليوم، وتستمر حتى المساء.

وحذرت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي، أهالي منطقة عسير ”النماص، محايل، رجال المع، المجاردة، تنومة”، والأجزاء المجاورة، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ وقد تؤدي لجريان السيول.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الحالة ستبدأ اليوم الأحد الموافق 13.00 للساعة 19.00 من نفس اليوم.

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