شكرا لقرائتكم اليوم آخر الوسم وغداً أول المربعانية.. بداية الشتاء فعلياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - أوضح الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن اليوم آخر الوسم وغداً الاثنين أول المربعانية. وأضاف أن هذه مرحلة دخول الشتاء الفعلي على شمال وشمال شرق السعودية والجوف وشمال حائل. وتابع الدكتور الزعاق قائلاً: “أما شتاء الوسطى والشرقية وأجزاء من الغربية فيبدأ من منتصف المربعانية أي بعد أسبوعين تقريباً”.

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