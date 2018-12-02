شكرا لقرائتكم الغذاء والدواء توضح حقيقة قتل الأكواب النحاسية للبكتيريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - كشف الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، عن إشاعة متداولة بشأن الأكواب النحاسية وهي أن شرب الماء بالأكواب النحاسية يساعد في: قتل البكتيريا وتحفيز الدماغ وتنظيم عمل الغدة الدرقية وتهدئة آلام التهاب المفاصل وتعزيز صحة الجلد وتباطؤ الشيخوخة وتحسين الهضم والتخلّص من فقر الدم وتقليل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

وأشارت، الغذاء والدواء، في بيان لها، إلى أن الحقيقة هي: تُستخدم الأواني النحاسية لتخزين مياه الشرب بشكل تقليدي في شبه القارة الهندية بالتحديد للاعتقاد بارتباطها ببعض التأثيرات الصحية الإيجابية، إذ ذكرت هذه العادة في النصوص التاريخية للأيورفيدا ” Ayurveda ” ، لكن لا توجد أدلة علمية موثوقة تثبت صحة هذه الادعاءات.

وأضافت: ”أما بخصوص الادعاءات الصحية الواردة في الصورة، فلم يتم العثور على دراسات علمية تفيد بصحة الادعاءات الصحية المرتبطة بشرب المياه من الأوعية النحاسية، عدا دراسة واحدة أُجريت بالهند بينت احتمال عدم نمو بعض أنواع البكتيريا عند حفظ المياه في أوانٍ نحاسية لمدة 16 ساعة على الأقل، إلا أن هذه تحكمها ظروف محددة”.

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