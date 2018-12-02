شكرا لقرائتكم خبر عن العصيمي: المملكة تحصل على مقعد الرئاسة المشتركة لفريق العمل الدولي للمعلمين التابع لليونسكو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

حصلت المملكة على مقعد الرئاسة المشتركة لفريق العمل الدولي للمعلمين التابع لمنظمة اليونسكو والمكون من 131 عضواً يمثلون 85 دولة و19 منظمة شبه حكومية و19 منظمة غير حكومية وثماني جهات تمثل منظمات القطاع الخاص على مستوى العالم، وذلك من خلال تصويت أعضاء اللجنة التوجيهية لفريق العمل الدولي للمعلمين.

والفريق تابع لمنظمة اليونيسكو UNESCO INTERNATIONAL TEACHERS' TASK FORCE لتحقيق هدف التنمية المستدامة SDG4 للتعليم بحلول 2030، ويمثل الوزارة المركز الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم حسب الاتفاقية الموقعة بين وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية ومنظمة اليونسكو بتاريخ 2015/11/3.