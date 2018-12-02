شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يبحث مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بمكتبه بمقر المجلس في الرياض، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان وعدد من المختصين في الصندوق.

ورحب رئيس المجلس بالمشرف على الصندوق والوفد المرافق له، مؤكداً الدور التكاملي بين مجلس الشورى والجهات الحكومية لتحقيق تطلعات ولاة الأمر.

وعقد أعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل اجتماعاً بالمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ومنسوبي الصندوق.

وبحث الاجتماع مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة، وقدم أعضاء اللجنة العديد من الاستفسارات حول المشروع، حيث أجاب مسؤولو الصندوق على أسئلة أعضاء اللجنة.