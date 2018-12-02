شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء»: لا دراسات علمية تفيد بتقليل شرب الماء بالأكواب النحاسية من الإصابة بالسرطان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه لا توجد دراسات علمية موثوقة تفيد بصحة أن شرب الماء بالأكواب النحاسية يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب. أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه لا توجد دراسات علمية موثوقة تفيد بصحة أن شرب الماء بالأكواب النحاسية يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب. وكانت شائعات تداولت معلومات مفادها أن شرب الماء بالأكواب النحاسية يساعد في قتل البكتيريا، وتحفيز الدماغ، وتنظيم عمل الغدة الدرقية، وتهدئة آلام التهاب المفاصل، وتعزيز صحة الجلد، وتباطؤ الشيخوخة، وتحسين الهضم، والتخلص من فقر الدم، وتقليل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب. صور



شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء»: لا دراسات علمية تفيد بتقليل شرب الماء بالأكواب النحاسية من الإصابة بالسرطان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .