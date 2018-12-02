شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يوزّع 250 كرتون تمور للنازحين في مخيمي «جو النسيم» و«نازحي حجة» بمأرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مأرب) وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (السبت) 250 كرتوناً من التمور للنازحين في مخيم «جو النسيم» ومخيم «نازحي حجة» بمدينة مأرب، استفاد منها 1500 نازح. وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (السبت) 250 كرتوناً من التمور للنازحين في مخيم «جو النسيم» ومخيم «نازحي حجة» بمدينة مأرب، استفاد منها 1500 نازح. وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشها.



شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يوزّع 250 كرتون تمور للنازحين في مخيمي «جو النسيم» و«نازحي حجة» بمأرب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .