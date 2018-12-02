السعودية | بالفيديو.. أسرع لإنقاذ ابنه فتعرضا للدهس

شكرا لقرائتكم بالفيديو.. أسرع لإنقاذ ابنه فتعرضا للدهس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مشهد مؤلم لفيديو رائج في منصات التواصل الاجتماعي، يوثق حادثة دهس أب ووالده، في قصة عنونها الكثير بالتضحية وفداء الأب.

وتأتي تفاصيل الحادث عندما خرج طفل بصحبة والده، وبلحظة فلت منه عند وصولهما إلى طريق سريع، ليجري الأب خلفه، ويتعرضا لحادث دهس.

وبهذا الصدد، قال المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر في عسير، محمد الشهري، إن الطفل الذي تعرض للدهس، السبت، بعدما أفلت من والده بسوق السودة الشعبي بمدينة أبها، يرقد حالياً بمستشفى أبها الخاص، نافياً ما أشيع حول وفاة الطفل في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الطفل مازال يتلقى العلاج داخل المستشفى، بينما يعالج والده في مستشفى عسير المركزي، وحالته خطيرة.