"الكرملين": بوتين سيزور السعودية .. ونناقش الموعد

محمد بن مسعود - الدمام - الرئيس الروسي التقى ولي العهد خلال قمة العشرين

أعلن الناطق باسم "الكرملين"، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية العام المقبل، ولكن موعدها لم يتحدّد بعد.

ونقل موقع "روسيا اليوم" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، عن دميتري بيسكوف القول، رداً على سؤال حول ما إذا كان هناك موعد محدّد لزيارة بوتين للمملكة: "لا ليس هناك بعد، وتجري مناقشة الموعد"، مؤكداً أن الزيارة ستجري عام 2019.

يُذكر أن بوتين التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين.

وكان بوتين قد قال بعد اللقاء، إن الجانبين اتفقا على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط.