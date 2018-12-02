اهتمامات الصحف السودانية

الخرطوم 24 ربيع الأول 1440هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس السوداني عمر البشير الذى يزور دارفور حاليًا أن الأمن والاستقرار يعنيان مزيداً من مشروعات التنمية والخدمات.وعرجت على ترحيب السلطة الفلسطينية أمس، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية على عدة قرارات لصالح فلسطين والجولان السوري المحتل.ونشرت صحف السبت إعلان الجيش الوطني اليمني، إحرازه تقدماً ميدانياً جديداً في جبهة الملاجم شرق محافظة البيضاء وسط اليمن.ونقلت عن مركز الإعلام الأمني العراقي، تفجير 83 عبوة ناسفة في الأنبار (118كم) غرب بغداد.وأخبرت صحف السودان عن مقتل تسعة من مسلحي حركة الشباب الإرهابية في غارة أميركية غرب العاصمة الصومالية مقديشو.// انتهى //11:33ت م0042