السعودية اليوم / القوات الإسرائيلية تقتحم محافظة الخليل وتعتقل فتى وتنصب عددًا من الحواجز

الخليل 24 ربيع الأول 1440هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واساقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية واعتقلت فلسطينيًا، ونصبت عدة حواجز.وقالت مصادر أمنية ومحلية في المحافظة "إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى أحمد شاهر غيث، من المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل.وأضافت، أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، ومدخلي بلدة بني نعيم الجنوبي "ياقين"، وبلدة يطا الشمالي "زيف" وعرقلت حركة التنقل بالمكان، وأوقفت مركبات الأهالي ودققت في بطاقاتهم الشخصية.// انتهى //11:24ت م0040