شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة جديدة للإبلاغ عن رسائل الاحتيال البنكي والان نبدء بالتفاصيل

خصصت شركة الاتصالات خدمة جديدة للإبلاغ عن رسائل الاحتيال الموجهة من قِبل مجهولين للمواطنين لإيهامهم بتحديث بياناتهم البنكية، أو الفوز بجوائز قيمة؛ وذلك بهدف الاستيلاء على أرصدتهم البنكية.

وقالت من خلال رسالة: نحيطكم علمًا بأنه قد تم تخصيص خدمة خاصة للإبلاغ عن الرسائل الاحتيالية في حال استلام رسائل تطلب الحصول على البيانات البنكية لتحديثها، أو تقوم بإعطاء وعود بالفوز بمكافآت، وذلك من خلال إرسال الأرقام الواردة في الرسالة مع رقم المرسل إلى الرقم 330330.

وكانت البنوك السعودية قد حذرت في وقت سابق عملاءها من التجاوب مع رسائل نصية، جرى تداولها خلال الأيام الماضية عبر أجهزة الجوال، تعود لجهات محتالة، تزعم تمثيلها بنوكًا سعودية، وتدعي من خلالها حظر بطاقة الصراف الآلي الخاصة بالمتلقي تحت ذريعة التحديث، وتدعوهم للتواصل معهم لهذه الغاية بأرقام مشبوهة مدونة في الرسائل.

وأكد طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، أن هذه الرسالة تضاف إلى غيرها من الرسائل المماثلة التي ينطوي مضمونها على محاولات احتيال، ويُهدف من ورائها إلى الإيقاع بالعملاء، واختراق بياناتهم وحساباتهم المصرفية عبر إيهامهم بأسباب تدفعهم للتواصل معهم.. داعيًا إلى ضرورة تجاهل تلك الرسائل، وعدم التفاعل معها على الإطلاق.

وشدد "حافظ" على أن البنوك والمصارف في السعودية تتواصل مع عملائها وفق طرق معروفة ومباشرة، ولا تطلب منهم على الإطلاق الاتصال بالبنك من خلال أرقام اتصال مدونة بالرسائل لأي سبب من الأسباب، بل تكتفي بدعوتهم لزيارة فرع البنك مباشرة. معربًا عن ثقته بوعي عملاء البنوك السعودية الذي يمثل خط الدفاع الأول للحيلولة دون الوقوع في تلك المحاولات.