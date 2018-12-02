شكرا لقرائتكم فيديو وصور.. إغلاق عقبة ضلع وبدء أعمال إصلاح الانهيارات الصخرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وثقت عدسة “متابعات الخليج 365” صباح اليوم إغلاق عقبه ضلع لمدة ١٠ أيام استعداداً لإصلاح الانهيار الجبلي الواقع بعد النفق الثاني، كما تم توثيق العمل في انطلاق أعمال المشروع من قبل فرع وزارة النقل.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، قد وافق على ما توصلت إليه اللجنة المكونة من مدير شرطة منطقة عسير ومدير المرور، وبعض مديري الإدارات الحكومية في المنطقة، وشركة شبه الجزيرة للمقاولات، بشأن الانهيار الصخري للجبل الواقع بعد النفق الثاني بعقبة ضلع، وما رأته اللجنة بضرورة الحاجة إلى إغلاق جزئي للعقبة بهدف صيانة الجزء المتضرر نتيجة الانهيار.

وتأتي موافقة سمو أمير منطقة عسير على ما رأته اللجنة المكونة نتيجة الضرر الواقع بالعقبة، وهو إغلاق المنطقة المشار إليها بشكل جزئي لمدة 10 أيام ابتداءً من تاريخ ١٤٤٠/٣/٢٤هـ، وذلك لإنهاء أعمال معالجة الانهيار الصخري. وأكد الأمير فيصل بن خالد على جميع الجهات المعنية للقيام بدورها بالشكل المطلوب لإنهاء أعمال الصيانة في الوقت المحدد، وإفادته بما يتم في ذلك بصفة دورية.

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