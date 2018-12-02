شكرا لقرائتكم هجوم بعبوة ناسفة على القنصلية الأمريكية في المكسيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت سلطات مدينة غوادالاخارا، عاصمة ولاية خاليسكو، غربي المكسيك، أن عبوة ناسفة استهدفت القنصلية الأميركية، سببت أضراراً مادية.

وأوضحت السلطات المكسيكية، أن الانفجار وقع قبل ساعات من تنصيب الرئيس المكسيكي الجديد، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بحضور نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، وإيفانكا ترامب ابنة دونالد ترامب.

وأشارت النيابة المحلية عبر حسابها في “تويتر”، إلى أن السلطات الفيدرالية تُجري التحقيقات في الحادثة التي تسببت في أضرار مادية طفيفة، دون وقوع ضحايا.

وأضافت النيابة المحلية، في تحقيق أولي بشأن الحادث، أن تسجيلات فيديو لكاميرات مراقبة أظهرت شخصاً يقوم بوضع العبوة الناسفة قبل أن يجري مبتعداً عن الموقع.

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