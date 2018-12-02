شكرا لقرائتكم فرنسا تدرس فرض حالة الطوارئ لمواجهة السترات الصفراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلن متحدث باسم الحكومة الفرنسية، صباح اليوم الأحد، أن فرنسا تدرس فعلياً، فرض حالة الطوارئ، في مواجهة احتجاجات “السترات الصفراء” التي بدأت منذ حوالي أسبوعين.

وقال المسؤول الفرنسي، إن باريس تدرس كل الاحتمالات لوقف أعمال العنف من بينها فرض حالة الطوارئ.

يذكر أن الاحتجاجات اشتعلت في فرنسا، في 17 نوفمبر الماضي، احتجاجاً على ارتفاع الضرائب وتكاليف المعيشة، وارتفاع أسعار الوقود، وشهدت العاصمة الفرنسية باريس، أحدث عنف بين المحتجين وعناصر الشرطة، وأصيب ما لا يقل عن 80 شخصاً في الاشتباكات، من بينهم 14 من أفراد قوات الأمن.

واعتقلت الشرطة الفرنسية مئات المتظاهرين، على خلفية الاحتجاجات، ولدى سؤاله عن إمكانية العودة إلى حالة الطوارئ، قال وزير الداخلية، كريستوف كاستانير، إن السلطات ستدرس كل الإمكانات من أجل حماية البلاد من أي انفلاتات.

وأوضح كاستانير، خلال حواره مع قناة “بي إف إم” الفرنسية، أن الحكومة ستدرس جميع الإجراءات “التي ستحمي وتؤمن بلادنا.. لا أستثني أي إجراء، وأنا مستعد لكل شيء”.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.