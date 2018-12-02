شكرا لقرائتكم 30 صورة توثق جولة وفد إعلامي لرجال ألمع التراثية ومشاركتهم بزراعة شجر السدر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - قام وفد إعلامي من مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ومن مشاهير الإعلام الجديد والرحالة السعودي العالمي فهد اليحيى، أمس، بجولتهم الأولى والتي خصصت لزيارة قرية ألمع التراثية وذلك كدعم من الوفد القرية في ملفها العالمي للتسجيل كموقع تراثي عالمي في منظمه اليونسكو.

تم ذلك بالتعاون مع وكاله رونق إبداع الإعلامية وشركة بازار السعودية بالتعاون مع فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بعسير.

يذكر أنه بدأ العمل على الملف منذ مطلع يناير ٢٠١٨ وقد بدأت الجولة بزيارة وادي العوص وكان في استقبالهم وكيل محافظ رجال ألمع ورئيس مركز حسوة.

وشارك الوفد الإعلامي في مبادرة زراعة ٢٠ ألف شجرة سدر بالوادي التابع لمركز حسوة، حيث تم توزيع عدد من الشتلات على الإعلاميين وزراعتها وسط إعجاب الجميع بهذه المبادرة المميزة.

عقب ذلك توجه الوفد إلى مقر القرية التراثية برجال ألمع وكان في استقبالهم وكيل المحافظة ونائب القرية والمشرف على القرية الأستاذ عبدالهادي مسفر الألمعي وقد تم تسليم صندوق الدعم من الوفد الإعلامي والذي كان يحمله الرحالة السعودي فهد اليحيى على دراجته قادماً من الرياض وسلمه بيده لنائب القرية.

ثم توجه الجميع إلى متحف العم طرشي المجاور للقرية واستمع الجميع إلى شرح مفصل عن تاريخ القرية من قبل العم طرشي وما يحتويه المتحف من أثار تاريخيه نادر.

وبعد صلاة المغرب توجه الجميع لمجلس القرية وكان في استقبالهم فرقة رجال ألمع الشعبية التي قدمت لون ترحيبي بالوفد وفي المجلس قدم الإعلامي والكاتب المعروف شاهر النهاري كلمه باسم الإعلاميين شكر من خلالها كل من أتاح للإعلاميين المشاركين هذه الزيارة التي تعتبر دعماً لملف للقرية لتسجليها ضمن مواقع التراث العالمي وأشاد بما شاهده والوفد من تطور ملحوظ في جميع أرجاء القرية والتي تعتبر مقصداً سياحياً عالمياً قريباً بإذن الله.

عقب ذلك تحدث نائب القرية بن شبلان ورحب بجميع أعضاء الوفد مقدماً شكره وتقديره لهم على هذه المبادرة الجميلة التي تدعم القرية في ملفها العالمي مشيداً بما تحظى به القرية من اهتمام ومتابعة من سمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه وسمو رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني، مشيراً بجهود أهل القرية ودعهم المادي والمعنوي لتطوير قريتهم حتى أصبحت تطرق أبواب العالمية.

ثم قدم الإعلامي محمد الرويلي كلمة بهذه المناسبة أشاد فيها بما شاهده وجميع المشاركين من مناظر جذابة في رجال ألمع وما تحتويه القرية من تراث عالمي فريد متمنياً بأن يحتفل سكان المملكة قريباً بتسجيل القرية رسمياً في التراث العالمي.

ثم ترجل الكاتب والقاص والأديب الأستاذ علي مغاوي كلمةً ترحيبيةً بالجميع شرح من خلالها بعض مكونات القرية ومن تحتويه من تراث تاريخي عريق يجعلها تستحق التواجد في الميدان العالمي ثم شاهد الجميع عرض مرئي لمراحل تطوير القرية وما شهدته من تحسينات تتمشى مع متطلبات التسجيل في منظمه اليونسكو وقد قدم كل من الشركة المنظمة لرحله الوفد الإعلامي وكاله رونق اﻻبداع الإعلامية وشركة بازار السعودية بقياده كل من الأستاذ إبراهيم الصالح وطلال الشرهان هديته تذكاريه لأهالي رجال ألمع بهذه المناسبة تسلمها نائب القرية بن شبلان ووكيل المحافظة واختتم الوفد زيارته للقرية بمشاركة الفرقة الشعبية لبعض أنواع الفنون الشعبية وهي العرضة والخطوة وتناول الجميع طعام العشاء المقدم من فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير احتفالاً بالوفد وزيارته للمنطقة.

ويواصل الوفد الإعلامي جولته بالمنطقة اليوم الأحد بزيارة عدد من المسوولين والمواقع التراثية ويختتمها الاثنين بزيارة لسمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه.

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