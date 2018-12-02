شكرا لقرائتكم ولي العهد في #الجزائر اليوم.. زخم في العلاقات يتجدد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - يتوجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اليوم الأحد، إلى الجزائر في زيارة رسمية تستغرق يومين، يبحث خلالها العلاقات الثنائية مع القيادة في الجزائر في شتى المجالات.

وتأتي هذه الزيارة المهمة بعد جولة خارجية لولي العهد، شملت الإمارات والبحرين ومصر وتونس، وكذلك المشاركة المهمة في اجتماعات قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت في وقت سابق، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيقوم بزيارة رسمية، الأحد، إلى الجزائر لمدة يومين، على رأس وفد رفيع المستوى.

توطيد العلاقات المتميزة

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الزيارة تأتي “لتوطيد العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وستسمح بإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي وتجسيد مشاريع الشراكة والاستثمار، وفتح آفاق جديدة لرجال الأعمال من أجل رفع حجم التبادل التجاري، وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين”.

وأضاف بيان الرئاسة الجزائرية أن الزيارة ستعطي “زخما متجددا لمختلف الورشات الثنائية المنبثقة عن اجتماع الدورة الثالثة عشر للجنة المشتركة الجزائرية – السعودية، المنعقدة بالرياض في أبريل الماضي، والتي توجت بالتوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون”.

قضايا على أجندة المباحثات

وأكد البيان أن “زيارة ولي العهد ستكون فرصة للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن المسائل السياسية والاقتصادية العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأوضاع في بعض الدول الشقيقة، إضافة إلى تطورات سوق النفط”، حسب ما نقلت الوكالة.

وقبيل توجهه إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين، التي اختتمت أعمالها أمس السبت، بدأ الأمير محمد بن سلمان جولة عربية شملت كلا من الإمارات والبحرين ومصر وتونس، ومنها إلى الأرجنتين لحضور اجتماعات قمة مجموعة العشرين، لينطلق منها إلى زيارة مهمة لكل من موريتانيا والجزائر.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.