الان تتابع “الملك سلمان للإغاثة” يوزع حقائب مدرسية وأكسية للطلاب والطالبات السوريين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس, بتوزيع 612 حقيبة مدرسية و 612 كسوة شتوية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.

وشمل التوزيع مدرستي “متوسطة حوش الأمراء الرسمية” و “ثانوية حوش الأمراء الرسمية” في محافظة البقاع.

وتأتي هذه المساعدات لدعم العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في جميع دول اللجوء.