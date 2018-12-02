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الان تتابع “الملك سلمان للإغاثة” يوزع حقائب مدرسية وأكسية للطلاب والطالبات السوريين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس, بتوزيع 612 حقيبة مدرسية و 612 كسوة شتوية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.
وشمل التوزيع مدرستي “متوسطة حوش الأمراء الرسمية” و “ثانوية حوش الأمراء الرسمية” في محافظة البقاع.
وتأتي هذه المساعدات لدعم العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في جميع دول اللجوء.
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