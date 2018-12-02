شكرا لقرائتكم خبر عن حقائب مدرسية وكسوة شتوية على الطلاب والطالبات السوريين في البقاع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (البقاع) وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (السبت) 612 حقيبة مدرسية و612 كسوة شتوية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان. وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (السبت) 612 حقيبة مدرسية و612 كسوة شتوية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان. وشمل التوزيع مدرستي «متوسطة حوش الأمراء الرسمية» و«ثانوية حوش الأمراء الرسمية» في محافظة البقاع. وتأتي هذه المساعدات لدعم العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في جميع دول اللجوء.



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