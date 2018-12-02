شكرا لقرائتكم خبر عن عبور 7 شاحنات إغاثية «منفذ الوديعة» تستهدف شبوة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (منفذ الوديعة) عبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس (السبت) 7 شاحنات كبيرة تحمل 40 طناً و400 كيلوغرام من السلال الغذائية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة شبوة. عبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس (السبت) 7 شاحنات كبيرة تحمل 40 طناً و400 كيلوغرام من السلال الغذائية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة شبوة. وتأتي القافلة امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية.



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