ولي العهد يغادر الأرجنتين بعد ترؤسه وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - بيونس آيرس

غادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز جمهورية الأرجنتين، بعد أن رأس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين.

وكانت قمة قادة دول مجموعة العشرين اختتمت أعمالها بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس أمس.

وصدر عن القمة بيان ختامي أعلن فيه أن أعمال القمة ستعقد في اليابان العام القادم، فيما تستضيف المملكة العربية السعودية اجتماعات القمة في 2020 .