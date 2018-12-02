شكرا لقرائتكم معاناة خريجي الاجتماع والخدمة .. يدفعون ولا يتوظفون وعددهم بالآلاف! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - روت تهاني عبدالله- أخصائية اجتماعية عاطلة- معاناة خريجي الخدمة الاجتماعية مع اختبارات هيئة التخصصات الصحية، وقالت: إنها اختبارات معقدة لا يحتاجها الخريجون، حيث يدفعون فيها مبالغ ضخمة ولا يتوظفون بعدها.

وأضافت “عبدالله”، في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن قلة الوظائف من أهم مشاكل الخريجين، ووظائفهم غير موجودة في أغلب الوزارات.

من جانبه، قال ياسر المطيري- أخصائي اجتماعي عاطل-: إن وزارة الصحة تسمح لموظفيها بتعديل مسارهم وأخذ وظيفة “أخصائي اجتماعي” ولا تلتفت لخريجي التخصص.

وكشف أن عدد الخريجين العاطلين عن العمل كان أكثر من 3000 في عام 2011، ومن عام 1436 إلى 1439 لم تطرح لهم أي وظائف، وهذا العام طرحوا 17 وظيفة فقط!!

وأوضح: “تخصصنا يكتسب أهميته من معالجة المشكلات نفسيًّا واجتماعيًّا، وهو تنموي ووقائي وليس علاجيًّا فقط”.

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