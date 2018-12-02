شكرا لقرائتكم ترقب فعالية #انطلاقتي4_للتربية_الخاصة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - يُفتتح معرض “انطلاقتي الرابع” غدا الاثنين وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2018، بتنظيم من إدارة التربية الخاصة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ورعاية حلويات سعد الدين، بالتعاون مع مجموعة “تواصل” التطوعية؛ واستضافة مركز حياة مول التجاري بالرياض من 3 إلى 6 ديسمبر 2018.

وتستهدف الإدارة من خلال هذه الفعالية إيصال رسالتها وهي تمكين ذوي الإعاقة من عرض إنتاجهم الإبداعي التعبيري عن أعمالهم وأفكارهم وتبنيها في ظل بيئة محفزة وإبراز مواهبهم و تنميتها ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع.

وتهدف كذلك إلى المساهمة في التنشئة الشاملة والتكوين المتكامل لشخصية الفرد ذي الإعاقة، إضافة إلى بث الوعي لدى شرائح المجتمع عن الإعاقة وقدرات ذويها، وأيضاً الارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة والسعي لتطويرها.

يذكر أن المعرض يضم فترتين الفترة الصباحية من الساعة 8 ــ 11، والفترة المسائية من 4 م ــ 10 م، وقد تم تخصيص الهاشتاق التالي للفعالية: #انطلاقتي4_للتربية_الخاصة.

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