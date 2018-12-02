شكرا لقرائتكم وفاة امرأة وإصابة 3 أطفال في #حريق مروع بـ #جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة من إخماد حريق في شقة سكنية بمحافظة جدة، ونتج عن الحريق وفاة امرأة ونقل ثلاثة أطفال في حالة حرجة. وأوضحت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم: أن مدني جدة أخمد حريقاً في شقة بالدور الثالث لعمارة مكونة من ثلاثة أدوار، نتج عنه وفاة امرأة وإصابة ثلاثة أطفال حالتهم حرجة وتم نقلهم للمستشفى.

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