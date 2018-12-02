شكرا لقرائتكم صور.. حرس الحدود يسعف مصابَيْن إماراتيين بعد حادث انقلاب بالربع الخالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تمكنت دوريات حرس الحدود بالمنطقة الشرقية من إنقاذ مصابين تعرضا لحادث انقلاب مركبتهما في الربع الخالي.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية باشرت مساء يوم السبت 23 / 3 / 1440هــ بلاغاً عن تعرض سيارة لحادث انقلاب بمنطقة صحراوية بالربع الخالي.

وتم على الفور تكليف مركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام بتحديد موقع الحادث ومتابعة وضع ركاب السيارة، حيث اتضح أنهما اثنان من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم على الفور توجيه دوريات استجابة من مركز الإمداد والإسناد بالربع الخالي لموقع الحادث حيث تم بحمد الله نقلهما لمركز الإمداد والإسناد وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين بالعيادة الطبية في المركز وإخلائهما بطيران الأمن من مركز الإمداد إلى ستشفى قوى الأمن بالدمام لتلقي العلاج.

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