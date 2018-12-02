الان تتابع إصابة طفل ووالده في حادث دهس بعسير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عسير - الخليج 365 - عبدالله العازمي:

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة عسير، اليوم، بلاغا بوجود حادث دهس على طريقة السودة، نتج عنه إصابة طفل ووالده بجروح خطيرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بعسير، محمد الشهري، إن عمليات المنطقه تلقت بلاغا عن حادث دهس على طريق السودة، أمام السوق الشعبي، وعلى الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين لموقع الحادث.

وأضاف الشهري أنه تبين وجود طفل ووالده، في حالة خطيرة، وتعاملت الفرق الإسعافية معهما، وجرى نقل الطفل لمستشفى ابها الخاص بينما نقل والده لمستشفى عسير المركزي.