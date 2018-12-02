شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أمطار الخير تهطل على هذه المناطق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

تهطل أمطار الخير اليوم (الأحد) على المرتفعات الجنوبية الغربية، وذلك حسب ما توقعته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، بينما تكون السماءً غائمة جزئيًا على شرق ووسط وغرب المملكة، كما يتوقع أن تتأثر الروية الأفقية بالضباب على شمال وشرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.