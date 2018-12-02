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محمد بن مسعود - الدمام - قال: بعدها تظهر ملامح عدم استقرار للضيف المرتقب بتأقلم الحرارة أكد خبير الطقس حسن كراني؛ أن أجواء المملكة تشهد خلال الـ 48 ساعة حالة استقرار تصحبها كتلة هوائية باردة، خاصة على الشمال والوسطى. وقال كراني؛ عبر حسابه في "تويتر": "بعون الله (٤٨ ساعة) من الاستقرار تسود أجواءنا بصحبة كتلة هوائية باردة، خاصة على الشمال، الوسطى، والشرقية.. بعدها تظهر ملامح عدم استقرار للضيف المرتقب بتأقلم درجات الحرارة وبداية تمركز كتلة دافئة ورطبة على القطاع الغربي التي تساعد على تكوُّن السحب المتوقعة .. أسأل الله أن يجعل قدومه خيراً".

كراني: ٤٨ ساعة من الاستقرار تسود أجواءنا يصحبها هواء بارد صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-02 أكد خبير الطقس حسن كراني؛ أن أجواء المملكة تشهد خلال الـ 48 ساعة حالة استقرار تصحبها كتلة هوائية باردة، خاصة على الشمال والوسطى. وقال كراني؛ عبر حسابه في "تويتر": "بعون الله (٤٨ ساعة) من الاستقرار تسود أجواءنا بصحبة كتلة هوائية باردة، خاصة على الشمال، الوسطى، والشرقية.. بعدها تظهر ملامح عدم استقرار للضيف المرتقب بتأقلم درجات الحرارة وبداية تمركز كتلة دافئة ورطبة على القطاع الغربي التي تساعد على تكوُّن السحب المتوقعة .. أسأل الله أن يجعل قدومه خيراً". 02 ديسمبر 2018 - 24 ربيع الأول 1440 09:15 AM قال: بعدها تظهر ملامح عدم استقرار للضيف المرتقب بتأقلم الحرارة قال: بعدها تظهر ملامح عدم استقرار للضيف المرتقب بتأقلم الحرارة أكد خبير الطقس حسن كراني؛ أن أجواء المملكة تشهد خلال الـ 48 ساعة حالة استقرار تصحبها كتلة هوائية باردة، خاصة على الشمال والوسطى. وقال كراني؛ عبر حسابه في "تويتر": "بعون الله (٤٨ ساعة) من الاستقرار تسود أجواءنا بصحبة كتلة هوائية باردة، خاصة على الشمال، الوسطى، والشرقية.. بعدها تظهر ملامح عدم استقرار للضيف المرتقب بتأقلم درجات الحرارة وبداية تمركز كتلة دافئة ورطبة على القطاع الغربي التي تساعد على تكوُّن السحب المتوقعة .. أسأل الله أن يجعل قدومه خيراً".

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المصدر : الخليج 365