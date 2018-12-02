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تستعد سلطات النظام الإيراني، للعمل بنظام إصدار تأشيرات الدخول للأجانب دون ختم جواز السفر بجميع منافذ ومطارات البلاد؛ بدءاً من ديسمبر الحالي؛ في خطوة تهدف إلى الالتفاف على العقوبات الأمريكية.
وأعلن مساعد رئيس الجمهورية لشؤون التراث والسياحة والصناعات اليدوية، علي أصغر مونسان، أن الإجراء جاء بعد سَن قانون جديد لتنظيم الإجراءات.
ويأتي القرار الإيراني، بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على المسافرين إلى إيران؛ خاصة من أوروبا؛ حيث لم يعد بإمكان الأوروبي الذي يزور إيران، الاستفادةُ من نظام رفع التأشيرات مدة 89 يوماً الذي تتبعه واشنطن مع رعايا الاتحاد الأوروبي وفق "سكاي نيوز".
وكانت ثمانية مطارات في إيران تقوم بالعمل سابقاً بنظام شبيه؛ بناءً على طلب السياح؛ لكن اعتباراً من ديسمبر؛ فإن كل السياح الأجانب سيحصلون على ورقة تأشيرة خارج جواز سفرهم يتم ختم الدخول والخروج عليها؛ حيث أوضحت المصادر، أن الأجهزة الأمنية خففت معارضتها بعد تأمين نظام إلكتروني شامل يربط جميع المنافذ.
ويتيح القانون الجديد لرعايا 120 دولة، الحصول على تأشيرة دخول فور الوصول إلى المنافذ الإيرانية؛ في محاولة لاجتذاب السياح؛ فيما قال مسؤول إيران في قطاع التجارة: إن طهران وسول تعملان على إطلاق آليه لتبادل سلع كورية جنوبية مقابل صادرات نفط إيرانية؛ في إطار محاولات طهران للتخفيف من أثر العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
إلتفافة إيرانية على العقوبات الأمريكية.. دخول الأجانب بلا ختم وقصة مع "سول"!صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-02
تستعد سلطات النظام الإيراني، للعمل بنظام إصدار تأشيرات الدخول للأجانب دون ختم جواز السفر بجميع منافذ ومطارات البلاد؛ بدءاً من ديسمبر الحالي؛ في خطوة تهدف إلى الالتفاف على العقوبات الأمريكية.
وأعلن مساعد رئيس الجمهورية لشؤون التراث والسياحة والصناعات اليدوية، علي أصغر مونسان، أن الإجراء جاء بعد سَن قانون جديد لتنظيم الإجراءات.
ويأتي القرار الإيراني، بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على المسافرين إلى إيران؛ خاصة من أوروبا؛ حيث لم يعد بإمكان الأوروبي الذي يزور إيران، الاستفادةُ من نظام رفع التأشيرات مدة 89 يوماً الذي تتبعه واشنطن مع رعايا الاتحاد الأوروبي وفق "سكاي نيوز".
وكانت ثمانية مطارات في إيران تقوم بالعمل سابقاً بنظام شبيه؛ بناءً على طلب السياح؛ لكن اعتباراً من ديسمبر؛ فإن كل السياح الأجانب سيحصلون على ورقة تأشيرة خارج جواز سفرهم يتم ختم الدخول والخروج عليها؛ حيث أوضحت المصادر، أن الأجهزة الأمنية خففت معارضتها بعد تأمين نظام إلكتروني شامل يربط جميع المنافذ.
ويتيح القانون الجديد لرعايا 120 دولة، الحصول على تأشيرة دخول فور الوصول إلى المنافذ الإيرانية؛ في محاولة لاجتذاب السياح؛ فيما قال مسؤول إيران في قطاع التجارة: إن طهران وسول تعملان على إطلاق آليه لتبادل سلع كورية جنوبية مقابل صادرات نفط إيرانية؛ في إطار محاولات طهران للتخفيف من أثر العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
02 ديسمبر 2018 - 24 ربيع الأول 1440
09:20 AM
8 مطارات عملت سابقاً بنظام شبيه والجديد ورقة منفصلة للتأشيرة وفق قانون حديث
تستعد سلطات النظام الإيراني، للعمل بنظام إصدار تأشيرات الدخول للأجانب دون ختم جواز السفر بجميع منافذ ومطارات البلاد؛ بدءاً من ديسمبر الحالي؛ في خطوة تهدف إلى الالتفاف على العقوبات الأمريكية.
وأعلن مساعد رئيس الجمهورية لشؤون التراث والسياحة والصناعات اليدوية، علي أصغر مونسان، أن الإجراء جاء بعد سَن قانون جديد لتنظيم الإجراءات.
ويأتي القرار الإيراني، بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على المسافرين إلى إيران؛ خاصة من أوروبا؛ حيث لم يعد بإمكان الأوروبي الذي يزور إيران، الاستفادةُ من نظام رفع التأشيرات مدة 89 يوماً الذي تتبعه واشنطن مع رعايا الاتحاد الأوروبي وفق "سكاي نيوز".
وكانت ثمانية مطارات في إيران تقوم بالعمل سابقاً بنظام شبيه؛ بناءً على طلب السياح؛ لكن اعتباراً من ديسمبر؛ فإن كل السياح الأجانب سيحصلون على ورقة تأشيرة خارج جواز سفرهم يتم ختم الدخول والخروج عليها؛ حيث أوضحت المصادر، أن الأجهزة الأمنية خففت معارضتها بعد تأمين نظام إلكتروني شامل يربط جميع المنافذ.
ويتيح القانون الجديد لرعايا 120 دولة، الحصول على تأشيرة دخول فور الوصول إلى المنافذ الإيرانية؛ في محاولة لاجتذاب السياح؛ فيما قال مسؤول إيران في قطاع التجارة: إن طهران وسول تعملان على إطلاق آليه لتبادل سلع كورية جنوبية مقابل صادرات نفط إيرانية؛ في إطار محاولات طهران للتخفيف من أثر العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
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المصدر : الخليج 365
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