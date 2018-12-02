- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
انت الان تتابع إماراتيان في الربع الخالي .. انقلاب وإنقاذ وحرس حدود الشرقية في الواجهة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أنقذت دوريات حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، مصابين اثنين من الجنسية الإماراتية؛ كانا قد تعرّضا لحادث انقلاب مركبتهما في الربع الخالي.
تفصيلاً، أكّد المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أن قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية باشرت مساء أمس السبت 23 / 3 / 1440هــ، بلاغا عن تعرُّض سيارة لحادث انقلاب بمنطقة صحراوية بالربع الخالي.
وأضاف: تمّ على الفور تكليف مركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام بتحديد موقع الحادث ومتابعة وضع ركاب السيارة الذين اتضح أنهما اثنان من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتابع: تمّ على الفور توجيه دوريات استجابة من مركز الإمداد والإسناد بالربع الخالي لموقع الحادث؛ حيث تمّ -بحمد الله- نقلهما إلى مركز الإمداد والإسناد وتقديم الإسعافات اللازمة لهما بالعيادة الطبية في المركز وإخلاؤهما بطيران الأمن من مركز الإمداد إلى مستشفى قوى الأمن بالدمام لتلقي العلاج.
إماراتيان في الربع الخالي .. انقلاب وإنقاذ وحرس حدود الشرقية في الواجهةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-02
أنقذت دوريات حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، مصابين اثنين من الجنسية الإماراتية؛ كانا قد تعرّضا لحادث انقلاب مركبتهما في الربع الخالي.
تفصيلاً، أكّد المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أن قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية باشرت مساء أمس السبت 23 / 3 / 1440هــ، بلاغا عن تعرُّض سيارة لحادث انقلاب بمنطقة صحراوية بالربع الخالي.
وأضاف: تمّ على الفور تكليف مركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام بتحديد موقع الحادث ومتابعة وضع ركاب السيارة الذين اتضح أنهما اثنان من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتابع: تمّ على الفور توجيه دوريات استجابة من مركز الإمداد والإسناد بالربع الخالي لموقع الحادث؛ حيث تمّ -بحمد الله- نقلهما إلى مركز الإمداد والإسناد وتقديم الإسعافات اللازمة لهما بالعيادة الطبية في المركز وإخلاؤهما بطيران الأمن من مركز الإمداد إلى مستشفى قوى الأمن بالدمام لتلقي العلاج.
02 ديسمبر 2018 - 24 ربيع الأول 1440
08:47 AM
تمّ إخلاؤهما بطيران الأمن من مركز الإمداد إلى مستشفى قوى الأمن بالدمام
أنقذت دوريات حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، مصابين اثنين من الجنسية الإماراتية؛ كانا قد تعرّضا لحادث انقلاب مركبتهما في الربع الخالي.
تفصيلاً، أكّد المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أن قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية باشرت مساء أمس السبت 23 / 3 / 1440هــ، بلاغا عن تعرُّض سيارة لحادث انقلاب بمنطقة صحراوية بالربع الخالي.
وأضاف: تمّ على الفور تكليف مركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام بتحديد موقع الحادث ومتابعة وضع ركاب السيارة الذين اتضح أنهما اثنان من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتابع: تمّ على الفور توجيه دوريات استجابة من مركز الإمداد والإسناد بالربع الخالي لموقع الحادث؛ حيث تمّ -بحمد الله- نقلهما إلى مركز الإمداد والإسناد وتقديم الإسعافات اللازمة لهما بالعيادة الطبية في المركز وإخلاؤهما بطيران الأمن من مركز الإمداد إلى مستشفى قوى الأمن بالدمام لتلقي العلاج.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، إماراتيان في الربع الخالي .. انقلاب وإنقاذ وحرس حدود الشرقية في الواجهة ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن إماراتيان في الربع الخالي .. انقلاب وإنقاذ وحرس حدود الشرقية في الواجهة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .