إماراتيان في الربع الخالي .. انقلاب وإنقاذ وحرس حدود الشرقية في الواجهة

محمد بن مسعود - الدمام - تمّ إخلاؤهما بطيران الأمن من مركز الإمداد إلى مستشفى قوى الأمن بالدمام

أنقذت دوريات حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، مصابين اثنين من الجنسية الإماراتية؛ كانا قد تعرّضا لحادث انقلاب مركبتهما في الربع الخالي.

تفصيلاً، أكّد المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أن قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية باشرت مساء أمس السبت 23 / 3 / 1440هــ، بلاغا عن تعرُّض سيارة لحادث انقلاب بمنطقة صحراوية بالربع الخالي.

وأضاف: تمّ على الفور تكليف مركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام بتحديد موقع الحادث ومتابعة وضع ركاب السيارة الذين اتضح أنهما اثنان من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتابع: تمّ على الفور توجيه دوريات استجابة من مركز الإمداد والإسناد بالربع الخالي لموقع الحادث؛ حيث تمّ -بحمد الله- نقلهما إلى مركز الإمداد والإسناد وتقديم الإسعافات اللازمة لهما بالعيادة الطبية في المركز وإخلاؤهما بطيران الأمن من مركز الإمداد إلى مستشفى قوى الأمن بالدمام لتلقي العلاج.