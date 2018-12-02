"التنمية الاجتماعية" بمكة تقف على تسكين مقيم سوري احترقت شقته بجدة

محمد بن مسعود - الدمام - تُوفيت زوجته وأبناؤه إثر الحريق وتكليف أخصائي نفسي بمتابعة حالته

باشر فريق من فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، بعد منتصف ليلة أمس السبت، وبتوجيهٍ من مدير عام الفرع عبدالله آل طاوي؛ حالة حريق أُحيلت من قِبل الدفاع المدني بجدة لمقيم سوري احترقت شقته بالكامل، وأدّى الحريق إلى وفاة زوجته وأبنائه.

وأوضح "آل طاوي"؛ أن الفريق وقف على الحالة، وقام بتسكين المقيم في شقة من قِبل إحدى الجمعيات، كما سيتم تكليف أخصائي نفسي بمتابعة حالته من جرّاء هذه الصدمة التي تعرّض لها.