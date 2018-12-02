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محمد بن مسعود - الدمام - أخمدته فِرَق الدفاع المدني وتم نقل المصابين إلى المستشفى توفيت امرأة وأصيب ثلاثة أطفال، جراء حريق نشب في شقة سكنية بمحافظة جدة. وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها في "تويتر": أخمد "مدني جدة" حريقاً في شقة بالدور الثالث، لعمارة مكونة من ثلاثة أدوار، نتج عنه وفاة امرأة وإصابة ثلاثة أطفال حالتهم حرجة تم نقلهم للمستشفى. وفاة امرأة وإصابة ثلاثة أطفال في حريق شقة سكنية بجدة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-02 توفيت امرأة وأصيب ثلاثة أطفال، جراء حريق نشب في شقة سكنية بمحافظة جدة. وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها في "تويتر": أخمد "مدني جدة" حريقاً في شقة بالدور الثالث، لعمارة مكونة من ثلاثة أدوار، نتج عنه وفاة امرأة وإصابة ثلاثة أطفال حالتهم حرجة تم نقلهم للمستشفى. 02 ديسمبر 2018 - 24 ربيع الأول 1440 08:23 AM أخمدته فِرَق الدفاع المدني وتم نقل المصابين إلى المستشفى أخمدته فِرَق الدفاع المدني وتم نقل المصابين إلى المستشفى توفيت امرأة وأصيب ثلاثة أطفال، جراء حريق نشب في شقة سكنية بمحافظة جدة. وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها في "تويتر": أخمد "مدني جدة" حريقاً في شقة بالدور الثالث، لعمارة مكونة من ثلاثة أدوار، نتج عنه وفاة امرأة وإصابة ثلاثة أطفال حالتهم حرجة تم نقلهم للمستشفى. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، وفاة امرأة وإصابة ثلاثة أطفال في حريق شقة سكنية بجدة ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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