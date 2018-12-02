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انت الان تتابع ولي العهد في برقية للرئيس الأرجنتيني: أشكركم على حفاوة الاستقبال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية شكر للرئيس ماوريسيو ماكري رئيس جمهورية الأرجنتين؛ إثر مغادرته -حفظه الله- الأرجنتين، فيما يلي نصها:
"فخامة الرئيس ماوريسيو ماكري
رئيس جمهورية الأرجنتين
تحية طيبة:
يسرني وأنا أغادر بلدكم الصديق إثر مشاركتي في قمة قادة دول مجموعة العشرين، أن أتقدم لفخامتكم ببالغ الشكر والامتنان، لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
فخامة الرئيس:
أود أن أنوه بالنتائج الإيجابية التي توصلنا إليها خلال رئاستكم لأعمال هذه القمة؛ مؤكداً على أهمية ما صدر عنها من قرارات نأمل أن تسهم بشكل كبير في دعم التعاون بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي.
متمنياً لكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق استمرار التقدم والازدهار، وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري.
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء".
ولي العهد في برقية للرئيس الأرجنتيني: أشكركم على حفاوة الاستقبالوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-02
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية شكر للرئيس ماوريسيو ماكري رئيس جمهورية الأرجنتين؛ إثر مغادرته -حفظه الله- الأرجنتين، فيما يلي نصها:
"فخامة الرئيس ماوريسيو ماكري
رئيس جمهورية الأرجنتين
تحية طيبة:
يسرني وأنا أغادر بلدكم الصديق إثر مشاركتي في قمة قادة دول مجموعة العشرين، أن أتقدم لفخامتكم ببالغ الشكر والامتنان، لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
فخامة الرئيس:
أود أن أنوه بالنتائج الإيجابية التي توصلنا إليها خلال رئاستكم لأعمال هذه القمة؛ مؤكداً على أهمية ما صدر عنها من قرارات نأمل أن تسهم بشكل كبير في دعم التعاون بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي.
متمنياً لكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق استمرار التقدم والازدهار، وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري.
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء".
02 ديسمبر 2018 - 24 ربيع الأول 1440
08:14 AM
نوّه بالنتائج الإيجابية خلال قمة العشرين وأهمية ما صدر عنها من قرارات
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية شكر للرئيس ماوريسيو ماكري رئيس جمهورية الأرجنتين؛ إثر مغادرته -حفظه الله- الأرجنتين، فيما يلي نصها:
"فخامة الرئيس ماوريسيو ماكري
رئيس جمهورية الأرجنتين
تحية طيبة:
يسرني وأنا أغادر بلدكم الصديق إثر مشاركتي في قمة قادة دول مجموعة العشرين، أن أتقدم لفخامتكم ببالغ الشكر والامتنان، لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
فخامة الرئيس:
أود أن أنوه بالنتائج الإيجابية التي توصلنا إليها خلال رئاستكم لأعمال هذه القمة؛ مؤكداً على أهمية ما صدر عنها من قرارات نأمل أن تسهم بشكل كبير في دعم التعاون بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي.
متمنياً لكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق استمرار التقدم والازدهار، وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري.
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء".
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المصدر : الخليج 365
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