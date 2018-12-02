السعودية اليوم / "فضل الصدق" محاضرة بتعاوني جنوب حائل

عام / "فضل الصدق" محاضرة بتعاوني جنوب حائل

حائل 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب حائل غداً، محاضرة بعنوان "فضل الصدق".

وتأتي المحاضرة التي يلقيها رشيد بن إبراهيم الرديعان بعد صلاة المغرب بمسجد الشومر، ضمن مناشط المكتب التوجيهية.

// انتهى //

08:39ت م

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حائل 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب حائل غداً، محاضرة بعنوان "فضل الصدق".وتأتي المحاضرة التي يلقيها رشيد بن إبراهيم الرديعان بعد صلاة المغرب بمسجد الشومر، ضمن مناشط المكتب التوجيهية.// انتهى //08:39ت م0010

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