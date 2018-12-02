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الان تتابع شاهد: حرس الحدود يسعف مصابين إماراتيين بعد حادث إنقلاب بالربع الخالي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الدمام- الخليج 365:
تمكنت دوريات حرس الحدود بالمنطقة الشرقية من انقاذ مصابين تعرضوا لحادث إنقلاب مركبتهم في الربع الخالي.
وفي التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فقد أكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية باشرت مساء يوم السبت 23/3/144هــ بلاغا عن تعرض سيارة لحادث انقلاب بمنطقة صحراوية بالربع الخالي.
وتم على الفور تكليف مركز تنسيق البحث والانقاذ بالدمام بتحديد موقع الحادث ومتابعة وضع ركاب السيارة الذين اتضح انهم اثنين من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة.
وتم على الفور توجيه دوريات استجابة من مركز الامداد والاسناد بالربع الخالي لموقع الحادث حيث تم بحمد الله نقلهما لمركز الامداد والاسناد وتقديم الاسعافات اللازمة للمصابين بالعيادة الطبية في المركز واخلائهما بطيران الأمن من مركز الامداد الى ستشفى قوى الامن بالدمام لتلقي العلاج.
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