الان تتابع وفاة إمرأة ونقل 3 أطفال في حالة حرجة بحريق جدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365:

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة من إخماد حريق في شقة سكنية بمحافظة جدة. وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فقد نتج عن الحريق وفاة إمرأة ونقل ثلاثة أطفال في حالة حرجة.

وأكد الدفاع المدني في حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم : ان مدني جدة أخمر حريقاً في شقة بالدور الثالث لعمارة مكونة من ثلاثة أدوار، نتج عنه وفاة امرأه وإصابة ثلاثة أطفال حالتهم حرجه تم نقلهم للمستشفى.